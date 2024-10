Reggio Calabria, Francesco Romano rieletto direttore del Conservatorio “F. Cilea”

StrettoWeb

Con un risultato schiacciante, quasi i 3/4 delle preferenze, Francesco Romano è stato rieletto direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea” per il triennio 2024-2027. Le votazioni si sono svolte lo scorso 22 ottobre e l’esito è diventato definitivo dopo il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.“Un risultato lusinghiero che dimostra l’appoggio della gran parte del corpo docente alla linea del mio mandato, – afferma Romano all’indomani della sua rielezione – un conservatorio vivo, collegato al territorio, che persegue risultati artistici, didattici e di ricerca sempre più elevati e apprezzati anche a livello internazionale, un conservatorio attento alle esigenze degli studenti e rivolto alla costruzione del loro futuro umano e professionale”.

Da quando Romano è direttore, la formazione delle classi avviene finalmente prima dell’inizio dell’anno accademico, il Manifesto degli studi viene pubblicato con largo anticipo, l’orario dei docenti è pubblico sin dall’inizio dell’anno, lo svolgimento giornaliero delle attività didattiche è stato prolungato di un’ora, con chiusura alle 20:30 per flessibilizzare l’impegno dei docenti e agevolare la frequenza degli studenti lavoratori, è stata istituita la figura dell’uditore a fini di orientamento, sono stati aboliti i limiti di età per l’ammissione, la Biblioteca dell’Istituto, dopo mezzo secolo di oblio, è stata ampliata e finalmente connessa al Sistema Bibliotecario Nazionale, la Consulta degli studenti organizza in autonomia la propria stagione concertistica annuale, sono stati istituiti per la prima volta i dottorati di ricerca, la produzione artistica comprende sia concerti che opere liriche, la ricerca musicologica si è confermata tra le prime in Italia per ampiezza e qualità di contenuti.

Il direttore rieletto afferma che “il Conservatorio Cilea deve coltivare la consapevolezza di essere il fulcro del mondo artistico musicale del territorio, incoraggiando le iniziative musicali più pregevoli e diventando promotore di una rete di enti e associazioni, come avvenuto con i protocolli d’intesa promossi e sottoscritti con varie istituzioni calabresi, tra le quali il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, il Coro lirico “F. Cilea”, l’Orchestra del Teatro Cilea, il Cantiere Musicale Internazionale. Al contempo, deve saper analizzare i cambiamenti della società contemporanea e confrontarsi con gli aggiornamenti dell’offerta formativa operati dai conservatori vicini, potenzialmente attrattivi a scapito del nostro”.

Francesco Romano, reggino, musicista plurilaureato e giornalista, si è perfezionato in Analisi musicale con Marco de Natale, in Composizione con Paolo Renosto ed Eliodoro Sollima, in Pianoforte con Lya De Barberiis. Professore di Teoria dell’armonia e analisi, ha iniziato la carriera accademica nel 1984 e dopo 5 anni è diventato titolare di cattedra a seguito di concorso nazionale, scegliendo di rimanere nel Conservatorio della sua città.

