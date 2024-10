Reggio Calabria, il 15 ottobre l’evento “Ri-Generare Arghillà, costruire comunità” 

StrettoWeb

Martedì 15 ottobre, alle ore 09:00, presso Palazzo San Giorgio, sarà siglato l’accordo di partenariato che vede insieme il Consorzio Ecolandia, il Comune di Reggio Calabria e la Chiesa Valdese, quest’ultima ente finanziatore del Progetto F.A.T.A. Fuoco, Acqua, Terra, Aria… Comunità, sostenuto dai fondi Otto per mille della Chiesa Valdese, che prevede una serie di importanti azioni di rigenerazione sul quartiere di Arghillà.

All’appuntamento di firma del protocollo saranno presenti il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il presidente del Consorzio Ecolandia, Giuseppe Minniti e le rappresentanti della Chiesa Valdese, la moderatora della Tavola valdese Alessandra Trotta e la responsabile Ufficio Otto per mille, Manuela Vinay.

Alle ore 11:00, da Piazza Italia, partirà il taxi sociale del Progetto che compirà un viaggio per le strade di Arghillà delle quali si è proceduto all’installazione delle targhe toponomastiche, sino alla posa in opera della targa di Piazza Integrazione dei Popoli – prevista per le ore 12:00, dove sarà posata anche una Mappa di quartiere realizzata nei giorni precedenti in un workshop al quale hanno preso parte cittadini residenti di Arghillà Nord guidati dalle maestranze di Parco Ecolandia, ultima di 40 targhe toponomastiche posizionate che danno finalmente nome alle vie del quartiere.

