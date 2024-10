Reggio Calabria, il 26 ottobre l’evento di apertura della Consulta Giovani

StrettoWeb

Sabato 26 ottobre, alle ore 09:30, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, si terrà l’evento di apertura della Consulta Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si terrà il 26 ottobre alle ore 9:30 presso la Sala Perri (Città Metropolitana di Reggio Calabria).

La Consulta Giovani è un organismo che ha scelto di costituirsi come ente di diritto privato per garantire la massima autonomia operativa e indipendenza decisionale. Questa scelta permette ai giovani membri della Consulta di agire con libertà nell’elaborazione di progetti e iniziative che rispondano direttamente ai bisogni del territorio, senza vincoli politico-amministrativi. La Consulta si pone come uno spazio propositivo, volto a stimolare idee fresche e innovative che contribuiscano allo sviluppo sociale, economico e culturale di Reggio Calabria.

L’obiettivo principale della Consulta è favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, creando un dialogo costruttivo con le istituzioni locali. A tal fine, la Consulta Giovani siglerà una Carta di Convenzione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Questa convenzione rappresenta una collaborazione strutturata e continuativa tra l’amministrazione e la Consulta, finalizzata a consolidare il dialogo e a promuovere progetti congiunti per il bene del territorio.

La Consulta Giovani è composta da oltre 50 giovani tra i 15 e i 35 anni, ciascuno con percorsi di studio ed esperienze di eccellenza. Si propone di essere un ponte tra i giovani e le istituzioni, permettendo una partecipazione attiva alle politiche locali, con il desiderio di incoraggiare il “rientro dei cervelli” e sviluppare progetti che migliorino la qualità della vita nel nostro territorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.