Un grosso squalo di oltre due metri è stato rinvenuto morto questa mattina sulla spiaggia di Lazzaro e precisamente nella zona Fornace, periferia sud di Reggio Calabria. Non è chiaro quale sia stata la causa del decesso dell’esemplare, avvenuto in concomitanza con il forte maltempo che ieri ha interessato la zona. I residenti hanno notato la carcassa e stanno rivolgendo appelli sui social chiedendo informazioni su come comportarsi.

