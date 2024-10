Reggio Calabria, ennesimo albero crolla e finisce su due auto parcheggiate: “sfiorati” due anziani

StrettoWeb

“In Via Benassai, Reggio Calabria, un grosso albero marcio dentro è improvvisamente crollato, schiantandosi su due automobili parcheggiate. Due anziani erano passati poco prima. La tragedia è stata evitata solo per pura casualità, ma la situazione rimane molto preoccupante e necessita di un’indagine”. Così in una nota i cittadini di Via Benassai.

“Quello che colpisce maggiormente è che, nonostante l’albero fosse stato “catalogato” e portasse un’etichetta di controllo che dovrebbe attestare il monitoraggio delle condizioni, l’incuria e la mancata manutenzione sono state evidenti e il crollo ne è una prova lampante. Sembra quindi che i controlli attuati siano insufficienti o comunque non seguiti da interventi concreti, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza degli spazi pubblici”.

“Manca la cultura del verde, della gestione del verde, manca la cultura del bello in questa città. Chiedo gentilmente di considerare la pubblicazione di un Vostro articolo che possa portare alla luce questa situazione e che spinga l’amministrazione locale a prendersi maggiori responsabilità, avviando controlli e interventi più rigorosi sulla manutenzione del verde pubblico, per garantire la sicurezza dei cittadini”, si chiude la nota.

