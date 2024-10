Reggio Calabria, Educational tour al Museo diocesano riservato agli insegnanti

StrettoWeb

Venerdì 8 novembre a partire dalle h 17 il Museo diocesano aprirà le porte a dirigenti scolastici e insegnanti per uno speciale educational tour, una visita guidata gratuita tesa a illustrare le pregevoli collezioni d’arte e la proposta didattica 2024-2025. Alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado il Museo diocesano riserva da sempre un’articolata proposta didattica, con l’intento di far accostare gli studenti all’arte sacra in modo attivo, stimolante e coinvolgente.

Visite guidate (Museo diocesano, Cattedrale e chiesa degli Ottimati) e attività didattiche, differenziate per gradi scolastici, tendono a favorire il contatto diretto con le opere d’arte e a privilegiare l’aspetto creativo dell’apprendimento, ispirandosi alla pedagogia della scoperta, dell’approfondimento e della condivisione delle osservazioni.

Ai bambini della Scuola dell’infanzia è proposto un approccio multisensoriale che affianca linguaggi visivo, gestuale e musicale, proponendo un’esperienza insieme tattile, olfattiva e uditiva: l’attività ‘Esploriamo l’arte, vediamo con le mani’ mira ad attivare il coinvolgimento emotivo del bambino perché familiarizzi con il Museo attraverso la meraviglia e lo stupore.

Alla Scuola Primaria sono rivolte attività a tema quali ‘Elio e Bacolo e il viaggio nella memoria perduta’, Che santo è?’, ‘Cruciverba al museo’, ‘Giorgio il santo cavaliere’ ed altre i cui contenuti e modalità tengono conto del livello di abilità, competenze ed esperienza delle classi coinvolte, caratterizzandosi per un’attenzione interdisciplinare (storia, letteratura, arte, religione) e l’uso di un linguaggio adeguato. In particolare, nei mesi di novembre e dicembre “La vera Storia del Presepe” è il titolo di un’attività didattica e di un laboratorio creativo (a scelta degli insegnanti) che includerà la visita alla Mostra dei Presepi più belli della Collezione di Ninì Sapone, dall’Italia e dal mondo, esposti nelle sale del Museo, unita al racconto delle origini del Presepe e delle fonti letterarie che lo ispirarono.

Alla Secondaria di I e II grado sono proposte visite guidate e attività didattiche quali ‘La Cattedrale dell’Assunta: viaggio nei secoli’ e ‘L’arte racconta’: quest’ultima è un itinerario di visita a Cattedrale e Museo in compagnia di straordinarie voci narranti, appartenenti a personaggi legati all’arte e alla storia della Chiesa locale (artisti, committenti, donne e uomini ritratti nelle opere).

Il Museo diocesano si Reggio Calabria favorisce da sempre accessibilità e inclusione, spalancando le sue porte a diverse fasce di pubblico, a partire dai più piccoli, valorizzando le specificità e rispondendo ai bisogni di ciascuno. I Servizi educativi del Museo offrono, quindi, percorsi orientati, se necessario, secondo le richieste dei docenti, in una fruttuosa co-progettazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.