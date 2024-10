Educational Day, il Museo Archeologico di Reggio Calabria incontra gli insegnanti | INFO

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e CoopCulture invitano gli insegnanti di ogni ordine e grado a scoprire l’ampia e variegata offerta didattica destinata alle scuole per l’anno scolastico 2024/2025. CoopCulture propone al mondo della scuola esperienze formative che si distinguono per la capacità di accogliere le pluralità culturali, offrendo attività innovative e coinvolgenti che spaziano dalla preistoria alla protostoria, dalla fondazione delle colonie, alla storia e all’archeologia dei territori.

Particolare attenzione sarà dedicata all’archeologia urbana della città di Reggio Calabria e, naturalmente, ai celebri Bronzi di Riace, icone indiscusse del patrimonio culturale italiano.

Un’opportunità per rafforzare il legame tra il Museo e il mondo scolastico, offrendo agli insegnanti gli strumenti necessari per integrare l’esperienza museale nel percorso educativo degli studenti.

Le attività didattiche, pensate per stimolare la curiosità e la partecipazione attiva, coinvolgono diverse discipline, garantendo un’esperienza formativa completa e multidisciplinare.

Modalità di partecipazione

Sabato 9 novembre 2024, ore 10.30, Meeting point biglietteria del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Piazza de Nava 26. Partecipazione gratuita per tutti gli insegnanti. Prenotazione obbligatoria online. Per info: Ufficio Scuola edu@coopculture.it

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture.

Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it

