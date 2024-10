Reggio Calabria: donna si perde in cerca di funghi, salvata dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Ennesima ricerca persona dispersa questa mattina alle ore 8.30 circa in loc. S. Antonio nel comune di Reggio Calabria. La malcapitata una donna in cerca di funghi che inoltratasi nella zona boscata, perdeva l’orientamento non riuscendo a trovare la via di ritorno. La donna, agitata ed in preda al panico, riusciva a contattare la Sala Operativa del Comando vigili del fuoco di Reggio Calabria che nell’immediato inviava sulla zona la squadra del presidio rurale VV. F. di Gambarie.

La signora, non avendo punti di riferimento da poter indicare ai vigili del fuoco, veniva tranquillizzata dal personale di Sala Operativa che provvedeva a dare tutte le indicazioni affinché, tramite lo smartphone, potesse inviare le coordinate geografiche relative alla sua posizione.

Individuato il punto, la Sala Operativa trasmetteva queste informazioni alla squadra che riusciva a raggiungere la donna. La stessa, visibilmente provata dalla disavventura ma in buono stato di salute, veniva accompagnata in zona sicura. Le operazioni di soccorso terminavano alle ore 10.00 circa.

