“Una squadra della Sorical interverrà domani mattina alle 7 per riparare una perdita della rete idrica in Via Marina. La presenza di numerose auto parcheggiate non consente l’intervento della squadra operativa per questa sera e per tale motivo Sorical ha richiesto la chiusura della strada con divieto di parcheggio e la presenza della polizia municipale per domani”. E’ questa la nota di Sorical relativamente la perdita idrica su viale Zerbi.

