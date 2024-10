StrettoWeb

Sui social, Ecologia Oggi ha annunciato che domani e dopodomani, 11 e 12 ottobre 2024, avverrà lo spazzamento meccanizzato in Via Ciccarello a Reggio Calabria, nel tratto tra il Viale Laboccetta e Via del Seminario.

Per questo motivo, dalle ore 00.00 alle ore 12.00 dei due giorni sopracitati, ci sarà il divieto di sosta con rimozione ambo i lati.

