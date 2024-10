StrettoWeb

Si svolgerà a Reggio Calabria organizzato dalla Società Cooperativa Byte Sud, il corso di formazione per O.S.S (Operatore Socio Sanitario) gratuito. Si tratta quindi di una nuova importante opportunità di lavoro per chiunque voglia intraprendere questa attività. Chi è interessato potrà rivolgersi alla Società Cooperativa sita in via Don Luigi Orione numero 30 a Reggio Calabria.

