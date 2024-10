Reggio Calabria, il 31 ottobre la conversazione “Alvaro pubblico e privato”

StrettoWeb

Nell’ambito degli Incontri d’Autunno in Biblioteca promossi congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro De Nava, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, giovedì 31 ottobre alle ore 16,45 sarà inaugurata presso la Villetta De Nava una piccola Mostra libraria e fotografica a cura della Biblioteca De Nava e dell’Associazione Anassilaos sul tema “Alvaro pubblico e privato” con fotografie della collezione di Giuseppe Diaco con la quale ci si propone di rendere ancora una volta omaggio al grande romanziere (Vent’anni, L’età breve), novelliere (Gente in Aspromonte) poeta ( Poesie in grigioverde) e giornalista (collaboratore dl periodico Il Mondo di G. Amendola, corrispondente e fondatore del Sindacato nazionale scrittori), nato a San Luca il 15 aprile 1895 e morto a Roma l’11 giugno del 1956.

Alla cerimonia di inaugurazione della mostra con il saluto delle Autorità e l’intervento della Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava e del Dott. Stefano Iorfida, Presidente della Associazione Anassilaos seguirà l’intervento della Prof.ssa Francesca Neri, studiosa di letteratura con una conversazione sulla figura dello scrittore reggino e calabrese.

Introdurrà e condurrà la Dott.ssa Daniela Scuncia, Responsabile Anassilaos. L’iniziativa acquista particolare rilievo perché per l’occasione sarà visitabile presso la Villetta De Nava la Sala dedicata ad Alvaro che raccoglie e conserva lo studio dello scrittore – i mobili, i quadri e soprattutto la ricca biblioteca – uno strumento prezioso per conoscere le letture e gli scrittori prediletti dall’Autore e quindi i suoi gusti letterari e consente quasi di entrare nell’intimità e nell’anima di un protagonista della letteratura italiana del Novecento ed insieme calabrese, una anima inquieta che porta in sé i segni di una calabresità vigorosa e ad un tempo sofferta.

