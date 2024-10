Reggio Calabria, la città metropolitana si prepara al Natale: avviso pubblico rivolto ai comuni

StrettoWeb

La Città metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo, per manifestazioni di interesse, rivolto ai Comuni del territorio metropolitano disponibili ad ospitare un evento di spettacolo dal vivo da realizzarsi nel periodo compreso tra l’1 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. Gli eventi di spettacolo dovranno essere realizzati in luoghi pubblici messi a disposizione dai Comuni e potranno prevedere le seguenti tipologie artistiche: canto corale, gospel, lirico, musica leggera, pop, rock, elettronica, world music, musica folk, tradizionale, etnica, musica jazz e blues, classica, bandistica, orchestrale, teatro tragedie, commedia, teatro in vernacolo, opere liriche, musical, cabaret, comico, artisti di strada, spettacoli ideati per le festività natalizie.

Le parole di Quartuccio

“Con la nostra attività programmatica, su iniziativa del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – afferma il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio – intendiamo promuovere la cultura e il turismo sul territorio quale fondamentale espressione di libertà e di partecipazione, indispensabili per tutte le comunità locali. Lo abbiamo sempre fatto, ed anche nel periodo natalizio, proseguiamo cercando di coinvolgere più Comuni, con momenti di aggregazioni che partano proprio dal territorio. Invitiamo quindi i Comuni ad aderire all’avviso, in modo tale da poter avviare nei tempi giusti, la necessaria programmazione di eventi di spettacolo”.

Le manifestazioni di disponibilità ad ospitare lo spettacolo, sottoscritte dal legale rappresentante del Comune richiedente, dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile sul portale istituzionale della Città metropolitana e presentato, entro e non oltre il 14 novembre 2024, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.