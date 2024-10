Reggio Calabria, centro storico nel caos: manca la segnaletica delle strade chiuse per i lavori all’ex cinema Orchidea, ingorghi folli | FOTO

StrettoWeb

Il centro storico di Reggio Calabria è nel caos più totale da qualche giorno a causa dei lavori di demolizione dell’ex cinema Orchidea sul lungomare. I lavori stanno interessando la parte interna dell’ex Cinema e come ha spiegato ieri l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Costantino, le modifiche alla viabilità con chiusura di una parte del lungomare, dovrebbero durare circa 20 giorni anche se si spera che si possa riaprire il tratto prima.

Questa chiusura ovviamente sta creando non pochi disagi al traffico del centro storico che proprio nella discesa di via Palamolla, interdetta al traffico per lavori, non è indicata alcuna chiusura della via nella parte che da via Tripepi conduce al lungomare tanto che gli automobilisti che imboccano la strada si trovano la via chiusa solo dopo essere arrivati nell’ultimo tratto.

Questa mattina c’è il caos più totale con gli automobilisti infuriati che si trovano a dover scendere e fare manovra sul corso o dover fare marcia indietro mentre contemporaneamente altre auto imboccano la via che non è segnalata come interdetta alla viabilità.

