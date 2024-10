Reggio Calabria: centenario della nascita di Marcello Mastroianni, iniziativa del Circolo “L’Agorà”

StrettoWeb

Per l’alto significato ed i contenuti nel tema, il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria ha ricevuto il patrocinio del Centro studi Ricerche e Documentazione “Marcello Mastroianni, attore – APS”, del Comune di Fontana di Liri e dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, riguardo la giornata di studi avente come titolo “1924-2024: nel centenario della nascita di Marcello Mastroianni”. Dopo i saluti ed i ringraziamenti da parte di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”), rivolti alle istituzioni, che con la loro presenza a tale incontro, hanno arricchito di significato e di valore culturale l’incontro su uno tra i maggiori interpreti italiani, nonché uno dei più conosciuti e apprezzati all’estero.

La parola è passata ai graditi ospiti del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria: Santina Pistilli, Presidente del Centro studi Ricerche e Documentazione “Marcello Mastroianni, attore – APS”, e Gianpio Sarracco, sindaco del Comune natio di Marcello Mastroianni, Fontana Liri, dove la nota celebrità nacque un secolo addietro. Entrambi gli intervenuti, oltre che a ricordare le iniziative sul loro illustre concittadino, come intitolazioni di luoghi pubblici, installazioni multimediali, ricerche, conferenze, hanno elogiato l’iniziativa del Circolo Culturale “L’Agorà”.

La storia del personaggio

Dopo i saluti istituzionali, è stata la volta di Antonio Megali (Vice presidente del sodalizio culturale reggino) che, nel corso del suo intervento, ne ha ricordato le doti umane ed artistiche di Marcello Mastroianni. Di origine contadina, suo padre, Ottorino Mastrojanni, fatica a trovare un lavoro fisso a causa del suo impegno antifascista. Nel 1933 la famiglia si trasferisce a Roma, dove lui arriva a prendere il diploma di perito edile, trova lavoro come contabile e si iscrive alla facoltà di Economia e Commercio anche se la sua aspirazione era di fare l’architetto. Così per realizzare il suo sogno cambia mestiere e diventa disegnatore presso il comune di Roma.

Si avvicina al teatro frequentando il Centro Teatrale Universitario. Qui conosce Giulietta Masina che in seguito lo presenta al marito Federico Fellini, con il quale forma uno straordinario sodalizio artistico e umano. Snaporaz, il nomignolo affibbiatogli da Fellini, indicava anche l’alter ego del regista. Esordisce sul palcoscenico unendosi alla compagnia teatrale Besozzi – Pola – Scandurra – Cei, che in seguito abbandona per entrare a far parte di quella di Luchino Visconti. Nel 1948 è in scena con “Un tram che si chiama desiderio”, e in breve tempo si afferma come uno dei più dotati attori della sua generazione. Debutta sul grande schermo nel 1947 con “I Miserabili” di Riccardo Freda, anche se è già apparso al cinema in diversi film (“Marionette”, 1938 di Carmine Gallone; “La corona di ferro”, 1941 di Alessandro Blasetti; “I bambini ci guardano”, 1942 di Vittorio De Sica).

Nella sua carriera interpreta oltre 140 film rivelandosi ottimo interprete dei generi più diversi: dalla commedia sentimentale al dramma, dalla satira di costume al film storico fino ad arrivare al grottesco e al surreale, diventando il volto maschile più riconoscibile del cinema italiano in un periodo in cui era considerato forse il migliore al mondo. Ebbe proficue e affiatate collaborazioni con i registi più apprezzati dell’epoca: Pietro Germi, Ettore Scola, Mario Monicelli ma soprattutto Federico Fellini, che lo volle come protagonista dei suoi film più celebri, La dolce vita (1960) e 8½ (1963).

L’affermazione definitiva della carriera di Mastroianni arriva nel 1958 con “I soliti ignoti” di Mario Monicelli, a cui segue due anni più tardi “Adua e le sue compagne” di Antonio Pietrangeli. Ottiene il successo internazionale grazie alla collaborazione con Federico Fellini nei suoi due capolavori “La dolce vita” (1960) e il successivo” 8½”.Fu candidato per tre volte all’Oscar al miglior attore, vinse due Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes, due Coppe Volpi per il migliore attore al Festival del cinema di Venezia, otto David di Donatello e decine di altri premi per la sua recitazione.

Nel 1962 il “Time” lo definisce il divo straniero più popolare negli Stati Uniti e sicuramente è stato uno degli attori italiani più conosciuti nel mondo. Tra gli altri riconoscimenti, due Golden Globe, due Premi Bafta, otto David di Donatello, otto Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e un Ciak d’oro, un Leone d’oro alla carriera nel 1990. E’ stato per tre volte candidato all’Oscar come miglior attore per “Divorzio all’italiana”, (1961) di Pietro Germi, “Una giornata particolare” (1977) di Ettore Scola e per “Oci Ciornie” (1987) di Nikita Sergeevič Michalkov. Nel 1950 sposa l’attrice Flora Clarabella e l’anno seguente nasce la figlia Barbara. Nonostante non abbia mai divorziato dalla moglie, che resta tale fino alla morte dell’attore, numerose sono state le relazioni e i flirt con donne belle e famose. Nel 1968 incontra a Cortina, sul set del film “Amanti” di Vittorio De Sica, l’attrice americana Faye Dunaway che dopo una tormentata storia d’amore durata due anni lo abbandona. Nel 1971 incontra a Parigi l’attrice francese Catherine Deneuve. I due vivono insieme fino al 1974 e dalla loro unione nasce una figlia, Chiara (anche lei attrice).

L’ultima lunga relazione è con la regista italiana Anna Maria Tatò, autrice nel 1996 del film documento “Marcello Mastroianni, mi ricordo, si io mi ricordo”, uscito nelle sale nel 1997 dopo la morte dell’attore. Nonostante l’enorme successo cinematografico, Marcello non abbandona mai del tutto il teatro, nel 1966 torna sul palcoscenico con la commedia musicale di Garinei e Giovannini “Ciao Rudy”, nel 1985 è a Parigi diretto da Peter Brook e dieci anni dopo gira l’Italia portando in diversi teatri “Le ultime lune”, una commedia sulla vecchiaia di Furio Bordon con cui riscuote gli ultimi successi prima di morire.

Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da giovedì 31 ottobre.



