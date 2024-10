L’ONMIC Reggio Calabria celebra la fondazione dell’Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili

StrettoWeb

Oggi l’ONMIC di Reggio Calabria si unisce alle celebrazioni per l’anniversario di fondazione dell’Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili ONMIC. In questa importante occasione, ribadiamo il nostro impegno a portare avanti la missione fondante con l’attuale Presidente Nazionale Vincenzo Siano, e a costruire un futuro sempre più inclusivo e solidale per tutti.

Da sempre l’ONMIC si dedica alla promozione del valore della diversità e alla difesa della dignità di coloro che vivono un disagio psicofisico o comunque lo svantaggio. Con il passare degli anni, abbiamo ampliato le nostre attività e rafforzato la nostra rete di solidarietà, lavorando per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.

In particolare, Onmic Aps Reggio Calabria, guidata dal Presidente Giuseppe Martorano, si impegna quotidianamente a Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della disabilità e dell’inclusione sociale; Sostenere le famiglie e le persone con disabilità attraverso servizi e progetti specifici; Collaborare con le istituzioni e le altre realtà del territorio per costruire una comunità sempre più accogliente e solidale.

“In questo giorno speciale, ringraziamo tutti i volontari, i soci e i collaboratori che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile il nostro lavoro. Invitiamo a unirsi a noi in questa importante missione e a contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, a costruire una società più a misura d’uomo… perché Gli ALTRI SIAMO NOI CON VOI“, conclude l’associazione.

