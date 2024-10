Reggio Calabria, caos scuole: dal tavolo interistituzionale di ieri al Palazzo del Governo fumata bianca per la scuola di Catona

StrettoWeb

“La scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catona si trasferirà nei locali dell’ex Ciapi. I Mediatori linguistici all’ex inapli. È questa la tanto attesa soluzione messa nero su bianco sul verbale redatto in Prefettura, durante il tavolo interistituzionale di ieri sera al Palazzo del Governo dove, finalmente, si è tenuta un’interlocuzione tra le parti in causa che ha definito tutte le problematiche. L’intervento concreto e determinato del Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, dunque, è stato ancora una volta risolutivo”. E’ quanto afferma in una nota il comitato genitori scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catona.

“Dall’incontro, a cui hanno partecipato l’assessore regionale al Patrimonio della Regione Calabria, Marcello Minella, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, l’assessore comunale all’Istruzione Anna Briante, la dirigente scolastica dell’Ic Radice-Alighieri Simona Sapone e la presidente della scuola per Mediatori, Maria Grazia Italiano, è stato redatto un verbale dettagliato con tutti gli impegni assunti: la Regione ha dato l’assenso all’utilizzo dell’ex Inapli da parte dei Mediatori ai quali saranno consegnate le chiavi dei locali nella giornata di oggi. Domani è previsto, invece, il passaggio dell’ex Ciapi al Comune di Reggio Calabria e contestualmente l’inizio dei lavori di ristrutturazione. I Mediatori, inoltre, hanno dato disponibilità a cedere sin da subito una parte dell’immobile non utilizzato alla scuola media di Catona”.

“Nel verbale sono stati puntualizzati tutti gli impegni presi dalle parti, ovviamente, andrà formalizzato un contratto di comodato tra la Regione e Comune, così come tra i Mediatori e Città Metropolitana. Tutto è vincolato alla famosa delibera di Giunta Regionale che ha dato la disponibilità dei locali dell’ex Ciapi e la data si scadenza al 31 agosto 2025. Il Prefetto monitorerà gli impegni assunti e tutte le parti si sono trovate concordi su questa linea. Molto probabilmente, entro i primi di novembre, i circa 260 ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catona si trasferiranno nella “nuova casa” dell’ex Ciapi”.

“Finalmente, per la vita scolastica e familiare della “Dante Alighieri” si intravede una dimensione di normalità dopo un mese vissuto tra delusione e stanchezza con l’incubo dei turni pomeridiani, la rinuncia forzata da parte dei bambini alle attività extra-scolastiche e i disagi causati in capo ai genitori che lavorano. Ciò che è prevalso è stato il diritto allo studio dei ragazzi ed è quello che, come Comitato genitori, abbiamo cercato di perseguire, con le unghie e con i denti, sin dall’inizio di questa spiacevole vicenda. Perché, solo con il dialogo e la collaborazione si possono risolvere concretamente i problemi, così come ci ha insegnato il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, alla quale vogliamo rivolgere i nostri ringraziamenti per l’attenzione e disponibilità che ha dimostrato verso la nostra vicenda”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.