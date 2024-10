Reggio Calabria, epica celebrazione degli sport nautici con il Campionato Italiano Wingfoil Freeride e la Mediterranean Cup

StrettoWeb

La bellezza della Calabria si prepara a brillare ancora una volta grazie a due manifestazioni sportive d’eccellenza: il Campionato Italiano di Wingfoil Freeride e la Mediterranean Cup di vela per imbarcazioni Optimist. Gli eventi offriranno un’esperienza unica per atleti, appassionati di sport acquatici e turisti, dal 21 ottobre al 3 novembre 2024.

Il Campionato Italiano di Wingfoil Freeride, che avrà luogo dal 21 al 27 ottobre, rappresenta un’opportunità unica per i migliori atleti nazionali e internazionali di competere nelle acque cristalline del tratto di costa antistante lo splendido lungomare di Reggio Calabria. Questo evento non solo celebrerà il fascino del wingfoil, una disciplina innovativa che sta rapidamente guadagnando popolarità, ma offrirà anche una serie di attività collaterali, come il trekking urbano alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città a cura del Cral Mediterranea e un workshop in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Durante la competizione, il pubblico potrà seguire le regate in tempo reale grazie a tecnologie all’avanguardia, permettendo un’esperienza immersiva senza precedenti. Saranno previsti anche momenti dedicati all’inclusività, con attività per portatori di disabilità, e l’evento sarà completamente plastic-free per sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale.

Dopo il Campionato di Wingfoil, la “Settimana Azzurra” proseguirà con la Mediterranean Cup, uno dei più prestigiosi eventi di vela per giovani equipaggi, che si svolgerà dal 1al 3 novembre. Questa regata attirerà giovani velisti da tutta Italia e oltre, arricchendo ulteriormente l’offerta turistica e sportiva della Calabria.

La sinergia di questi eventi non solo promuove la pratica degli sport acquatici, ma contribuisce anche a valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione, offrendo ai visitatori un’eccezionale combinazione di sport, cultura, e bellezze naturali.

“Con questi due eventi vogliamo non solo celebrare l’agonismo sportivo, ma anche rafforzare l’immagine della Calabria come uno spot ideale per gli sport acquatici e meta turistica di eccellenza. Siamo entusiasti di ospitare eventi che mettono in luce le potenzialità della nostra regione”, ha dichiarato Fabio Colella, del Circolo Velico Reggio.

L’evento è organizzato dal Circolo Velico Reggio con CKWI (Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia), FIV (Federazione Italiana Vela) e il contributo di Calabria Straordinaria.

