Reggio Calabria, blackout elettrico da ieri a Ravagnese e Saracinello: migliaia di utenti senza corrente e abbandonati a sè stessi. Gravi danni

StrettoWeb

Un grave, esteso e prolungato blackout elettrico sta interessando da ieri la popolosa periferia Sud di Reggio Calabria, nei quartieri di Ravagnese e Saracinello. Migliaia di utenti sono rimasti senza corrente a più riprese: il primo blackout è stato ieri mattina tra le 10:00 e le 14:00. Il secondo ieri sera, tra le 20:45 e le 23:00. Il terzo, il più lungo in assoluto, dalla mezzanotte fino alle 10:00 di questa mattina. Dieci ore consecutive senza corrente significa perdere tutto ciò che era conservato in congelatori e frigoriferi, oltre a subire pesanti disagi per l’assenza di servizi essenziali quali internet, in modo particolare per chi lavora.

Al momento il disservizio sembra rientrato, seppur da pochi minuti. L’auspicio è che non accada più, mentre arriva una pioggia di richieste di indennizzi e risarcimenti danni a e-distribuzione. I residenti, inoltre, lamentano il totale abbandono: nessuno gli ha saputo fornire informazioni riguardo la natura del guasto e la durata del ripristino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.