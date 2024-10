Reggio Calabria, Aziz e Solaf come LeBron e Bronny: papà e figlia insieme ai Campionati Italiani di Taekwondo

StrettoWeb

Una questione di famiglia. Non ci sono altre definizioni per Abdelaziz Lahbiri e Solaf Lahbiri: padre e figlia innamorati del Taekwondo. Gli appassionati di sport, hanno sicuramente sentito o letto della partita disputata in NBA da LeBron James, icona del basket internazionale, con il figlio Bronny nei Los Angeles Lakers, un episodio che probabilmente passerà alla storia per la sua unicità.

Anche il Taekwondo reggino vivrà la stessa unicità. Infatti, sabato 26 e domenica 27, nello splendido scenario del “Palamare Valter Vicentini”, situato nello storico Borgo Marinaro di Caorle (VE), padre e figlia scenderanno nei rispettivi campi di gara per disputare i campionati italiani cinture nere master e i campionati italiani cinture rosse junior.

A scendere per prima sulla materassina sarà Solaf Lahbiri nella categoria 59 kg cinture rosse, mentre l’indomani sarà la volta di Abdelaziz Lahbiri nella categoria 80 kg cinture nere master, che difenderà la medaglia di bronzo conquistata a Bagheria (PA) nella scorsa edizione.

Entrambi gli atleti, tesserati presso la società Taekwondo 2018 Reggio Calabria -A.S.D. guidata dal D.T. Salvatore Chiovaro, dalla seconda metà di agosto hanno iniziato la preparazione atletica, per poi definire gli aspetti tecnico/tattici presso la Dinamyca Palestre, dove si svolgono le lezioni. Non rimane che augurare un grandissimo in bocca al lupo alla famiglia Lahbiri. Forza Aziz! Forza Solaf!

