Reggio Calabria, l’Amministrazione presenta il nuovo masterplan della città

Si svolgerà domani, giovedì 31 ottobre alle ore 11.00, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione dal titolo “Masterplan di Reggio Calabria, città ecosistemica, del benessere e della salute”.

Il Masterplan è uno strumento di programmazione territoriale, di natura volontaria, con il quale l’amministrazione comunale vuole definire, con la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati, un quadro di riferimento, sia strategico che progettuale, per le “politiche urbane” di medio-lungo periodo, per la programmazione di interventi di trasformazione urbanistica e per lo sviluppo di modelli e strategie di riqualificazione urbana sul territorio comunale.

La vision “Reggio Calabria Città Ecosistemica, del Benessere e della Salute” propone la strategia e i principi-obiettivo articolati nelle direzioni (assi), che caratterizzano la città nel futuro: Città resiliente/ Città sostenibile; Città vivibile/ Città prossima; Città produttiva/ Città generativa; Città intelligente/ Città della conoscenza. Il documenti rappresenta una visione strategica e concreta per lo sviluppo della città nei prossimi decenni, puntando, attraverso una progettazione mirata sugli spazi urbani, a creare un ambiente più sostenibile, inclusivo e resiliente di fronte ai cambiamenti climatici e sociali.

Il progetto, che ha coinvolto team tecnici di professionisti, esperti, istituzioni e società civile, si concentra sulla creazione di spazi pubblici di qualità, sulla promozione della mobilità sostenibile e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Chi interverrà

Nel corso della presentazione interverranno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla Città sostenibile ed accessibile Paolo Malara, l’Assessore ai Lavori pubblici e alle grandi Opere Francesco Costantino, l’Assessore alla Città europea e resiliente Carmelo Romeo, insieme a Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme, Francesco Minutolo, Dirigente settore urbanistica e pianificazione territoriale, Alberto Di Mare, Rup del masterplan, Patrizia De Stefano, Coordinatrice ufficio del masterplan.

