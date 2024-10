Reggio Calabria, il 4 e 6 aprile l’Aida in scena al Teatro Cilea

StrettoWeb

L’attesa è finita e quello che si preannunciava da un po’ di tempo come un grande evento per la città, è finalmente svelato, L’Aida di Giuseppe Verdi è il nuovo grande progetto firmato Polis Cultura per il Teatro Cilea di Reggio Calabria, che andrà in scena il 4 e il 6 Aprile 2025.

Dopo lo straordinario successo ottenuto dalla campagna abbonamenti per la Stagione invernale, interrotta prima della scadenza fissata per le troppe richieste pervenute, così da permettere una disponibilità adeguata di posti per i singoli biglietti, la Polis Cultura ha deciso di aggiungere un ulteriore prestigioso tassello a un 2025 pensato in grande per lo storico traguardo che raggiungerà proprio con l’anno nuovo, i 40 anni di Catonateatro (1986-2025)!

E lo fa con questo nuovo incredibile annuncio, Aida, tra le Opere più famose al mondo, ma anche più difficili da rappresentare. Un’altra storica impresa della Polis Cultura che ci ha abituato a nomi e spettacoli di grande livello in questi anni, senza mai scendere di un gradino sulla qualità delle proposte, ripagata da un pubblico fedele che non le ha fatto mai mancare il suo fondamentale sostegno. Un evento unico dunque quello di Aida che viene preparato da diversi anni e che finalmente ha preso il via grazie ad una preziosa sinergia messa in campo dal patron Chilà e dallo staff Polis. Una idea partita tanto tempo fa, che ha subito incontrato grandi difficoltà visto lo spessore artistico dell’impresa e il budget da mettere insieme per affrontarla, un sogno che è rimasto nel cassetto per anni. Fino a quando alla vigilia di un anniversario così importante, le 40 Stagioni consecutive di successi, si sono raccolte tutte le forze necessarie a liberarlo questo sogno, che si sta realizzando grazie alla partecipazione di tante persone vicine alla Polis, alcuni dei quali dei veri appassionati di Lirica, oltre alla gente comune che ogni anno chiede a gran voce che ritorni la grande Opera al Cilea e di certo l’entusiasmo da ora in poi crescerà a dismisura. L’Aida al Teatro Cilea sarà presentata nella versione ideata dal maestro Franco Zeffirelli, con le sue le splendide scenografie, i costumi e le attrezzerie originali, realizzata per l’occasione del centenario della morte di Verdi nel 2001, un allestimento tecnico di grande livello oltre al prestigio del nome di uno dei Maestri riconosciuti a livello mondiale per le sue splendide messe in scena di questa come di tante altre Opere. Orchestra, direttore, coro, regista e cantanti di fama internazionale saranno svelati a breve. Un enorme progetto dunque, che vede impegnata la Polis Cultura come produzione, per uno spettacolo tra i più impegnativi della sua storia. Ancora più rilevante è il fatto che non risulti, almeno in epoca recente, una edizione di questo capolavoro messa in scena al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, non di questa importanza visto il prestigioso allestimento firmato del maestro Franco Zeffirelli. Una grande occasione dunque per la nostra città.

La prima di Aida ebbe luogo il 24 Dicembre 1871, commissionata a Verdi per l’inaugurazione dell’apertura del canale di Suez, l’opera ottenne un enorme successo e ancora oggi continua ad essere una delle opere liriche più famose.

Non rimane quindi che aspettare le prossime comunicazioni su questo evento che si preannuncia come unico ed esclusivo per la nostra città e il suo Teatro.

