Reggio Calabria, il 3 novembre l’incontro su Leonida Repaci a “Calabria D’autore”

Altro grande appuntamento per la rassegna Calabria D’autore, domenica 3 novembre alle ore 18,00 presso la Sala Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S Caterina, dopo il ricordo dello scrittore Saverio Strati, è la volta di un altro grande scrittore della letteratura Calabrese, Leonida Repaci, tra i più grandi scrittori del 900, come Corrado Alvaro e Saverio Strati, di cui dobbiamo essere fieri ed orgogliosi di aver ereditato personaggi di grande spessore Culturale.

Per l’occasione,saranno presentati due volumi a cura dello scrittore Natale Pace, edito Laruffa , con lo.scrittore dialogheranno il Dott Edoardo Lamberti Castronuovo ed il Giornalista, il Dott .Santo Strati. I due volumi dell’elegante cofanetto edito da Laruffa di Reggio Calabria, “Leonida Repaci – Critiche Teatrali su l’Ordine Nuo HBvo 1921, su l’Unità 1924-1925” contengono i 108 articoli di critica teatrale pubblicati sull’Unità, dove Leonida Repaci era stato incaricato da Antonio Gramsci quale responsabile sulla terza pagina e gli 11 articoli sempre di critica teatrale pubblicati nel 1921 sull’altro giornale torinese di Gramsci, l’Ordine Nuovo.

Gli scritti, probabilmente gli ultimi inediti di Leonida Repaci, contrariamente a quelli dagli anni ’30 in poi che sono stati raccolti e pubblicati dallo stesso Repaci in diversi volumi, sono stati collazionati cronologicamente da Natale Pace dopo un lungo lavoro di ricerca e studio negli archivi storici dei giornali. Pace ha corredato le tre annate di articoli con tre lunghe e articolate introduzioni, dalle quali si evince l’impegno di ricerca che fa di Natale Pace lo studioso più attento e completo di Repaci, essendo stato, tra l’altro amico del fondatore e presidente a vita del Premio letterario Viareggio, con cinque importanti volumi già pubblicati negli ultimi anni con importanti editori calabresi come Laruffa e Pellegrini.

