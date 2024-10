Reggio Calabria, il 27 ottobre ritorna “Il sorriso nelle note”: il programma

StrettoWeb

L’associazione Angeli Bianchi torna nell’affascinante e storico palco del Teatro Odeon di Reggio Calabria, rinato grazie alla tenacia e carisma professionale della società che vede il giovane Andrea Cuoco tra gli artefici della rinascita del teatro. “Il sorriso nelle note“, manifestazione a scopo solidale nata 14 anni fa proprio per donare sorrisi tramite lo spettacolo riabbraccia i suoi volontari e simpatizzanti insieme ad un cast tutto locale e con un gran cuore, che hanno da subito sposato la nobile causa quando chiamati dal presidente dall’associazione, Albanese Maurizio.

Domenica 27 ottobre, alle ore 18:00, presso il Teatro Odeon, si esibiranno il noto cabarettista e comico Pasquale Caprì, le ragazze della scuola di ballo Vividanza seguiti dalla maestra Viviana Del Popolo Fischietti, il simpaticissimo comico Aldo Zumbo in arte Jo Kattolo, ospiti d’eccezione anche le bravissime drag queen del gruppo Doretta e Le Portinaie, ma la serata è arricchita dalla presentazione della squadra di calcio a 5 femminile ASD Matici che per la prima volta si affaccia nel mondo del professionismo partendo dal campionato Figc serie C, e la presentazione di una squadra, un orgoglio reggino che da qualche anno porta in alto il nome della nostra città e di Lazzaro nel calcio a 5 nazionale nella serie A2 Elite, la Futura C5.

E restando sul tema di quest’ultima società, il Premio Nazionale Angeli Bianchi quest’anno verrà assegnato proprio ad uno degli artefici di questa stupenda realtà sportiva, al dott. Filiberto Mallamaci, un giovane imprenditore che ha creduto in un sogno, realizzandolo insieme ad grande staff e giocatori che ormai sono come una grande famiglia. Ma la serata ha anche un altro grande ospiti, a cui è assegnato il Premio un Angelo tra noi, la carismatica Angelita Racco, una persona unica e stupenda, sempre presente per il prossimo con immensa umiltà e dolcezza.

E non potevano mancare due presentatrici doc, come la giovanissima Vanessa Gattuso, modella e cantante e la bravissima Cettina Crupi, attrice e ballerina, apprezzata non solo nella nostra Terra ma a livello nazione con numerose comparse tra film e quiz televisivi. Il presidente ringrazia tutti coloro saranno presenti a questa splendido evento, ringraziando anche l’amico Roberto La Grotteria per il supporto, e chi in silenzio ha contribuito con un gesto simbolico.

Per qualsiasi info: assoangelibianchi@gmail.com

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.