Reggio Calabria, domenica 20 ottobre un doppio appuntamento per Calabria D’autore | INFO

Un doppio appuntamento domenica 20 ottobre 2024 caratterizzerà la Stazione FS di RC S Caterina, assurta da diversi anni a polo culturale di primo piano a livello Nazionale. Molto intenso è il programma di domenica 20 ottobre, già dalle 18,00 si aprirà con la mostra dell’Artista Elena Maria Cozzupoli con la sua Personale “Mediterraneo in Movimento” dialogherà con la notissima artista di livello Nazionale Adele Canale ,che è anche la curatrice della Mostra.

La serata continua con la scrittrice Palma Comandè che attraverso immagini e video , racconterà la storia di uno dei più grandi scrittori del 900, proprio nei cento anni dalla sua Nascita. Con la notissima scrittrice, dialogherà il bravissimo critico d’arte e fine letterato, Francesco Miroddi.

La Libreria Ave , la più antica in città, esporrà i capolavori letterari di Saverio Strati , molti editi Rubbettino. Una serata all’insegna della letteratura e dell’ Arte saranno protagonisti nello splendido Museo FS Pietro Germi di Incontriamoci Sempre ODV, in cui si prevede il pubblico delle grandi occasioni, da anni la stazione FS di RC S Caterina è un punto di riferimento in città ed in Calabria. Appuntamento a domenica 20 ottobre a partire dalle ore 18:00.

