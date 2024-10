Reggio Calabria, il 2 novembre messa e deposizione della corona d’alloro per i caduti delle guerre | INFO

StrettoWeb

La Componente Nazionale Sommergibilisti CNS-ANMI Area per la Calabria, in collaborazione con l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, ha organizzato a Villa San Giuseppe (RC) per Sabato 02 Novembre 2024 alle ore 09.15, presso il locale Cimitero, la Santa Messa in ricordo dei caduti di nella 1ª e 2ª Guerra Mondiale.

Dopo la Santa Messa, celebrata dal Parroco Don Francesco Velonà, verrà depositata una corona d’alloro presso la lapide, sita in Piazza Umberto I°, in ricordo dei compaesani caduti nelle guerre.

