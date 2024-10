A Reggio Calabria la 1ª mostra micologica

StrettoWeb

Domenica 27 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, l’Associazione Micologica Culturale Aspromonte, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, organizza presso la Galleria di Palazzo San Giorgio la 1ª Mostra micologica ‟Città di Reggio Calabria”.

Un appuntamento da non perdere nel panorama delle manifestazioni cittadine per tutti gli appassionati di scienze naturali e i numerosi cercatori di funghi. L’evento è al tempo stesso un’opportunità per la cittadinanza per incontrare, conoscere e apprezzare i funghi e comprendere i gravi pericoli di un utilizzo maldestro senza la necessaria identificazione.

Le numerose entità fungine, raccolte nelle varie stazioni ed ambienti aspromontani, il giorno precedente la mostra, saranno esposte sui tavoli accompagnate da un apposito cartellino che oltre ad indicarne il nome scientifico ne evidenzia la commestibilità o meno.

La kermesse fornirà l’occasione di avvicinarsi e conoscere l’affascinante mondo dei funghi nel rispetto dell’ambiente boschivo che li ospita; a tal proposito Micologi, Biologi ed esperti Soci saranno a disposizione del pubblico durante l’intera giornata per rispondere ai vari quesiti, soddisfare curiosità e sfatare false credenze. L’ingresso è libero e gratuito.

