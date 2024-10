Reggio Calabria, il 18 ottobre l’inaugurazione del Museo Faunistico Diorama presso Forte Poggio Pignatelli | INFO

StrettoWeb

Venerdì 18 ottobre, alle ore 16:00, è prevista l’inaugurazione del Museo Faunistico Diorama. La location che ospiterà la cerimonia d’apertura e che, successivamente, farà da casa al museo stesso, è il suggestivo Forte Poggio-Pignatelli situato in via Matiniti superiore, Campo Calabro (Reggio Calabria), una fortificazione umbertina costruita nel 1888 che, in 4 delle sue molteplici sale, ospita 6 diorami interamente dedicati agli ambienti e alla fauna dell’Aspromonte.

Il progetto, fortemente voluto da Giuseppe Martino e Andrea Ciulla, naturalisti e guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Aspromonte, è stato dedicato alla memoria di Sergio Tralongo, già direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, nonchè professionista stimato per le sue doti umane e professionali.

L’obiettivo è quello di far diventare il Museo Faunistico Diorama nuovo epicentro culturale sul tema della biodiversità comando, allo stesso tempo, una grave mancanza sul tema nella Calabria meridionale.

Il Forte Poggio Pignatelli

Forte Poggio Pignatelli è una delle 24 fortificazioni del sistema di difesa permanente realizzata in epoca umbertina per il controllo dello Stretto di Messina. I lavori per la sua realizzazione iniziarono il 25 gennaio 1888 e furono completati il 18 gennaio 1889, rendendo Forte Poggio Pignatelli il sesto forte costruito, il terzo considerando solo quelli deputati alla difesa delle coste della Calabria.

La sua base ha una pianta trapezoidale e possiede 6 postazioni dedicate all’artiglieria. Il fronte di terra è difeso da un fossato con doppio muro alla Carnot, 3 caponiere ed è dotato di ponte levatoio. Il suo presidio era composto da 4 ufficiali e 220 uomini di truppa.

