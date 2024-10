Reggio BiC: il Presidente D’Anna tra Eurocup, campionato e incontro con Presidente Occhiuto

StrettoWeb

Ilaria D’Anna, presidente ed anche simbolo e giocatrice della Reggio Bic, commenta con orgoglio il percorso della squadra in campionato e in Eurocup, con un particolare riferimento all’incontro recente con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha definito la Reggio Bic “un esempio della buona Calabria”.

Reggio Calabria ancora host dell’Eurocup. “È un grande onore e una soddisfazione immensa ospitare nuovamente l’Eurocup a Reggio Calabria,” dichiara la presidente D’Anna. Per il secondo anno consecutivo, Reggio Bic si prepara ad accogliere le squadre internazionali, impegnandosi a offrire un’organizzazione impeccabile affinché tutti i partecipanti possano vivere un’esperienza indimenticabile. “Ci impegneremo ancora di più per garantire che ogni dettaglio sia curato al meglio e che le squadre possano godere appieno di questa manifestazione”.

La presidente commenta anche l’andamento della squadra in campionato, dopo la prima partita contro Briantea e la successiva vittoria contro la Dinamo Lab Sassari. “È una squadra che sto conoscendo meglio, e confermo le parole del nostro coach Cugliandro: abbiamo la grinta e la forza per affrontare qualsiasi competizione. La vittoria contro Sassari è stata particolarmente significativa: è stata una partita fisicamente impegnativa, ma la squadra ha dimostrato coraggio e consapevolezza, nonostante le differenze di stile di gioco con avversari di diverse nazionalità”.

L’incontro con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: una conferma dell’impegno sociale di Reggio Bic.

“È stato un piacere conoscerloe poter mostrare la realtà sportiva e sociale della Reggio Bic, che rappresenta da cinque anni il Sud Italia in Serie A,” afferma D’Anna. “Sapere che la Regione ci segue e comprende l’importanza del nostro impegno sociale è per noi una conferma preziosa. Ci ha definiti l’esempio della buona Calabria, e speriamo di vederlo presente non solo all’Eurocup, ma anche a tante altre partite del campionato”. Con entusiasmo, la Reggio Bic guarda avanti, pronta a rappresentare la Calabria e a dare il massimo sia in Italia che in Europa

