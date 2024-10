“Ready, steady, go! Sports and fair play”: l’evento del “Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto” per gli #ErasmusDays 2024

StrettoWeb

Sport come gioco, sana competizione, preziosa occasione per imparare a rispettare e amare la diversità e arricchire di nuove esperienze il proprio background culturale. Sarà proprio l’attività sportiva il focus di “Ready, steady, go! Sports and fair play”, l’evento promosso il prossimo 17 ottobre dall’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto” per gli #ErasmusDays-Fate risplendere l’Europa.

L’iniziativa internazionale, giunta alla sua VIII edizione e rivolta a tutta la community Erasmus+, in scena quest’anno dal 14 al 19 ottobre con un variegato ventaglio di attività, nasce per mettere in risalto le opportunità e i risultati di progetti di mobilità e cooperazione europea e il contributo del Programma alla crescita della cittadinanza europea e alla costruzione dell’Area dell’educazione. Un momento unico per condividere le proprie emozioni e il proprio impegno, rievocando lo spirito dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Una maratona sportiva, quella messa in campo dall’Istituto reggino, capitanato dal Dirigente scolastico, Prof. Marco Geria, che coinvolgerà per l’intera mattinata di giovedì prossimo, dalle ore 8,30 alle 12,30, nella palestra e nell’area cortilizia della Scuola di Primo grado “Alcide De Gasperi”, gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto, plessi di Condera, Cannavò, Spirito Santo, San Cristoforo, Mosorrofa, San Sperato, Vinco. Basket, pallavolo, padel, dama, ginnastica ritmica le principali specialità sportive nelle quali gli studenti si cimenteranno grazie al contributo di Lumaka Mini & Basket Reggio Calabria, Asd Sport Specialist Reggio Calabria, Centro Sportivo Mirabella, Viola Basket, Virtus Reggio, partners della manifestazione. A suggellare l’evento anche le suadenti note dell’Orchestra scolastica, guidata dal Maestro Roberto Filippo Caridi, fiore all’occhiello dell’Istituto reggino.

