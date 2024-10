Rai2 in Calabria al Festival del Peperoncino di Diamante

StrettoWeb

La puntata di “Questioni di stile” in onda giovedì 24 ottobre alle 00.20 su Rai 2 partirà come sempre in compagnia di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, a casa loro, per spostarsi poi oltreoceano, con Giampaolo Gambi che esplorerà le strade di New York alla ricerca degli italiani che si distinguono per il loro stile.

Ritornando in Italia, in Calabria, Federica Cacciola parteciperà al Festival del Peperoncino di Diamante mentre il pubblico avrà l’opportunità di trascorrere una giornata con Simona Ventura che, con Elena Barolo, discuterà di stile, eleganza e moda. E infine, artisti di strada, social network e le storie di Steven Basalari.

