Raddoppio ferroviario Messina-Catania: si cercano soluzioni per lo smaltimento dell’arsenico

Interrotti i lavori nella galleria Sciglio, nel cantiere del raddoppio ferroviario Messina – Catania, a causa del rinvenimento di arsenico nelle rocce e nel sottosuolo. Riunione questa mattina nella sede dell’Arpa di Messina con tutti i soggetti tecnici. La prima ipotesi alla quale si lavora è il trasferimento, con modalità da stabilire, del quantitativo di arsenico già stoccato in vasche nell’unico sito idoneo ad ospitare e trattare materiale di questo tipo che si trova a Gela. Ma, per questioni tecniche, i tempi potrebbero essere lunghi.

Altra soluzione potrebbe essere rappresentata dalla realizzazione, nel cantiere di Nizza, di un’area per il trattamento della terra prodotta dagli scavi. Ma per fare ciò è necessaria una apposita autorizzazione che può essere solo rilasciata dall’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente. Tutti rassicurano che non ci sarebbero rischi per la salute pubblica.

