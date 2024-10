Raccolta fondi per la Disabili No Limits alla Venicemarathon: presente Giusy Versace

StrettoWeb

Sport e solidarietà sono da sempre un binomio vincente e lo sa bene Giusy Versace fondatrice della onlus Disabili No Limits, che in più di un’occasione ha partecipato alle ‘maratone solidali’ dei grandi eventi sportivi, per far conoscere la sua associazione e raccogliere fondi per donare a persone con disabilità ausili non previsti dal Sistema Sanitario Nazionale (ASL).

In occasione del Charity Pogram organizzato nell’ambito della 38^ Wizz Air Venicemarathon che si è disputata domenica 27 ottobre a Venezia, la onlus di Giusy Versace, alla sua terza partecipazione, è riuscita quest’anno a portare a correre a Venezia 60 runners dalle gambe forti e dal cuore d’oro, che hanno contribuito a raccogliere la cifra record di 11.713 mila euro.

Si tratta per lo più di amici e persone vicine alla causa della Disabili No Limits, che hanno accolto con piacere l’invito di Giusy a partecipare ad una delle maratone più affascinanti al mondo, chi nella 42K e chi nella 10K, dove l’obiettivo era tagliere il traguardo della generosità.

Massiccia è stata la partecipazione di Aviation Service, azienda leader nel settore dei servizi aeroportuali, che ha schierato ben 29 runners e donato alla Disabili No Limits 10.625 euro. La società è stata inoltre premiata da Rete del Dono, la piattaforma di fundraising sulla quale è avvenuta la raccolta, come la società che ha dato il maggior contributo.

Si è unito al gruppo anche l’atleta paralimpico Claudio De Vivo, amputato alla gamba sinistra, che ha completato i 10 chilometri nell’ottimo tempo di 56’44”: ”correre a Venezia è sempre una grande emozione e ringrazio la Disabili No Limits e Giusy Versace per avermi invitato. Completare una 10km con la protesi non è stato facile, ma ci tenevo ad essere qui, per dimostrare che noi persone con disabilità possiamo fare sport anche ad altissimo livello e che grazie all’associazione di Giusy e alle raccolte fondi si possono realizzare tantissimi sogni come il mio”.

Entusiasta Giusy Versace del traguardo raggiunto: ”Sono davvero felice di come sia andata questa nuova edizione del Charity Program di Venicemaraton, una manifestazione che porto nel cuore e che ogni anno mi accoglie con tantissimo affetto. In questa edizione abbiamo battuto ogni record di partecipazione e di raccolta, un risultato per me davvero eccezionale. Mi ha fatto enorme piacere vedere così tanti runners, tutti vestiti di verde con la t-shirt della Disabili No Limits, tagliare il traguardo di Riva Sette Martiri, ma soprattutto avermi aiutata a raccogliere una somma così importante di fondi.

Ringrazio di cuore gli amici di Aviation Service, una realtà davvero sensibile, che ha messo in piedi una squadra eccezionale di runners dal cuore grande, e poi Claudio De Vivo sempre presente ai nostri eventi solidali, gli amici di Orthogheter, del Csi di Vicenza e poi Giulio Gallera, Michele Clemente e Ilaria Biancacci arrivata apposta da Londra, dove vive, per fare quest’esperienza. Quest’importante raccolta fondi mi permetterà di realizzare un sogno o semplicemente regalare un sorriso a persone con disabilità che intravedono nello sport un’occasione di rinascita, riscatto o semplicemente necessitano di ausili per acquisire un miglior stato di autonomia“.

La raccolta fondi resterà aperta per altri 30 giorni ed è possibile continuare a donare a questo link: https://www.retedeldono.it/progetto/torniamo-a-correre-a-venezia

