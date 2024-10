Raccolta differenziata, Sicilia tra le ultime in Italia: Palermo maglia nera | DATI

StrettoWeb

“Il 14esimo report nazionale Servizi e tariffe dei rifiuti curato da Federconsumatori nazionale, con la collaborazione dell’Istituto studi sul consumo, mette in evidenza le disparità di servizi nelle regioni italiane, nelle città metropolitane e nei comuni. Nel 2022 il dato nazionale per la raccolta differenziata si attesta al 65,2%. La regione più virtuosa è il Veneto con il 76,2%, segue la Sardegna con il 75,9%, mentre la Sicilia è al 51,5%. L’Isola si classifica tra le ultime per la capacità di raccolta differenziata e di riuso del rifiuto. Palermo, ancora peggio, è l’ultima città metropolitana con poco più del 20% nel 2023″.

È quanto dichiarato da Pino Lo Bello, presidente di Federconsumatori Palermo, durante il convegno ‘Emergenza acqua e rifiuti, disagi e costi per il consumatore e come superarli‘, organizzato a Villa Niscemi a Palermo.

“La città di Palermo nel 2022, con una popolazione di 630.167 abitanti, ha prodotto rifiuti urbani pari a 354.036 tonnellate, cioè 561,8 chili per abitante, e ha differenziato 53.670 tonnellate, cioè 85,2 chili per abitante, pari al 15,2% – ha aggiunto -. L’incremento nel 2023 è stato di circa 5 punti percentuali. Invece, nei comuni della provincia, con una popolazione di 570.790 abitanti, l’ammontare dei rifiuti urbani è stato di 204.799 tonnellate, con una produzione per abitante di 358,8 chili e sono stati differenziati 141.230 tonnellate, cioè 247,4 chili per abitante, pari al 69%. Ciò evidenzia che nella città l’usa e getta e il consumismo è maggiore di circa il 35% rispetto ai comuni della provincia. Quindi vi sono ampi margini per intervenire sullo stile di vita, sulla politica dei consumi e il contenimento della produzione dei rifiuti“.

