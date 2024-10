Prima vittoria per la Virtus Messina: 4-1 alla Juvenilia

StrettoWeb

Trionfo della Virtus Messina, che sconfigge per 4-1 la Juvenilia e si regala i primi tre punti in campionato.

A “L’Ambiente Stadium” di Camaro, davanti ai propri tifosi, la Virtus Messina fornisce un’ottima prestazione sia sul piano del gioco che su quello realizzativo, trovando in ben quattro occasioni la via del goal (risultato, a tal proposito, mai in discussione) e riscattando la brutta prova del “Comunale” di Itala.

Mister Nunzio Trischitta si affida al 3-4-3, modulo impiegato nella trasferta di domenica scorsa, ma operando numerosi cambi di formazione: in porta lanciato dal primo minuto Aldo Campolo; trio difensivo composto da Santoro, Cardile braccetto di destra e Scarfì braccetto di sinistra, con quest’ultimo arretrato rispetto all’impegno di sette giorni fa; Grillo e Sandi a duettare sulla mediana, con il sostegno sulla fascia sinistra di Gentiluomo e sulla fascia destra di Forganni; in attacco Nizzari si prende una maglia da titolare, insieme ad Augliera ed a Cucinotta.

Il primo squillo è di marca giallorossa, ed è subito letale: recupero alto di Grillo che serve Augliera; l’esterno scarica su Nizzari, che dai venti metri fa partire una conclusione su cui Lahiru non può arrivare. Una rete storica, la prima nel campionato di Seconda Categoria per la Virtus Messina. Continua ad attaccare la Virtus, che cinque minuti dopo colpisce una traversa con Grillo sugli sviluppi di calcio d’angolo. Al diciassettesimo la fantastica rete del raddoppio: Forganni batte in mezzo un bel calcio di punizione e trova capitan Scarfì che, con un magistrale colpo di tacco, incrementa il vantaggio dei locali. Risponde la Juvenilia, che ci prova direttamente da punizione con Romano: conclusione su cui Campolo fa buona guardia. Scarfì cerca la doppietta personale alla mezz’ora, ma Lahiru respinge. Si rinnova il duello Romano – Campolo, con l’estremo difensore della Virtus che trionfa per la seconda volta: è l’ultima emozione del primo tempo.

Riparte forte la Virtus Messina, che due minuti dopo il fischio d’avvio della seconda frazione di gioco trova la rete del tris: altro recupero alto di Grillo e servizio su Sandi che non sbaglia.

Inizia una lunga fase di stallo in cui i padroni di casa tentano di arginare le poche offensive ospiti ed incrementare il vantaggio: operazione, quest’ultima, che riesce al sessantasettesimo minuto, quando Augliera raccoglie la respinta di Lahiru sul tentativo di Cucinotta e trova la rete che ipoteca definitivamente il match. Un piccolo calo fisiologico permette alla Juvenilia di reagire e trovare la rete del 4-1 definitivo: Romano spiazza Campolo dal dischetto e sigla il goal della bandiera. Ancora Campolo protagonista sul doppio tentativo dei biancorossi all’ottantatreesimo minuto, che di fatto calano il sipario sul match.

Fuochi d’artificio per la Virtus Messina, che trova il primo successo in stagione. Un risultato importante, che permetterà ai ragazzi di mister Trischitta di preparare la trasferta di Torregrotta (domenica 13 ottobre alle ore 15:30) con una maggior tranquillità e con tre punti in più.

