Premio Smau 2024 a Sorical per gli investimenti in innovazione tecnologica

Sorical ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU 2024 come eccellenza italiana, modello di innovazione per le Imprese e Pubbliche Amministrazioni. La consegna è avvenuta nel corso dello Smau 2024 che si sta svolgendo presso Milano Fiere City ed è stato ritirato dall’amministratore unico di Sorical Cataldo Calabretta e dell’assessore regionale allo Sviluppo Economo Rosario Varì.

La digitalizzazione dei processi produttivi – ha spiegato Cataldo Calabretta – nel corso della tavola rotonda “Sostenibilità Integrata come adottare pratiche green in tutti i settori” – sta migliorando l’efficienza produttiva in diverse aree dell’azienda, con vantaggi tangibili anche per gli utenti. Grazie alle nuove tecnologie, gli utenti possono ora gestire tramite smartphone tutti gli aspetti contrattuali e commerciali, oltre a ricevere bollette trasparenti basate sui consumi reali.

Inoltre gli investimenti in corso garantiranno una dotazione infrastrutturale in grado di monitorare tutta la rete idrica attraverso il controllo remoto delle misure di portata e pressione nelle condotte di adduzione e in quelle in uscita ai serbatoi, nonché le misure di livello nelle vasche dei serbatoi; Impianti di telecomando e telecontrollo saranno attivate nelle centrali di sollevamento e tutta la rete idrica, dalle sorgenti agli utenti finali sarà geolocalizzata.

Oltre all’implementazione dei software gestionali, è stata lanciata l’app MySorical. Questa piattaforma consente agli utenti di monitorare i consumi, pagare le bollette online, inviare segnalazioni e gestire i rapporti commerciali, come cambi di indirizzo e subentri. Internamente, è stato creato un team di professionisti interfunzionale che ha seguito tutte le fasi del progetto e ha collaborato con i fornitori tecnologici. Il servizio, attualmente disponibile per circa 120.000 utenti di Reggio Calabria e Lamezia Terme, sarà progressivamente esteso fino a 900.000 utenti complessivi, con copertura di tutta la regione.

“Voglio dedicare questo premio a tutti i lavoratori della Sorical che si sono messi in gioco in questa nuova sfida voluta del presidente della Regione Roberto Occhiuto, impensabile fino a qualche anno fa. Oggi Sorical è una realtà riconosciuta a livello nazionale e nonostante le difficoltà di un settore complesso come quello del servizio idrico siamo coscienti di aver avviato un processo virtuoso. Ci attende tanto lavoro e non mancheranno le complicazioni, ma siamo consapevoli che ogni sforzo che facciamo servirà per assicurare alla nuove generazioni un bene essenziale come l’acqua“.

