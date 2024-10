Porto di Gioia Tauro: assegnato al presidente Agostinelli il “Grimaldi Excellence Awards 2024”

StrettoWeb

Nell’ambito della XXVI edizione dell’EuroMed Convention “From Land To Sea” del Gruppo Grimaldi, che si sta svolgendo ad Atene dal 10 al 13 ottobre e riunisce i principali esponenti europei della politica dei trasporti, della portualità, della logistica e del settore marittimo nell’area Euromediterranea, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha ricevuto il premio “Grimaldi Excellence Awards 2024”.

Alla base del riconoscimento la motivazione che ha posto al centro il lavoro svolto dal presidente Agostinelli per la sua vasta esperienza, dedizione, lungimiranza e instancabile impegno: “Siamo lieti di confermare questo premio all’Autorità Portuale di Gioia Tauro, in riconoscimento del servizio impeccabile e attento prestato alla comunità portuale. – si legge nella motivazione – L’Autorità Portuale ha sempre dimostrato grande attenzione verso le esigenze dei propri utenti e dell’intero ecosistema portuale, operando con eccellenza e professionalità”.

“Questo premio è dedicato in particolare al presidente Agostinelli, – continua la motivazione – la cui vasta esperienza nel settore marittimo è stata fondamentale per guidare l’Autorità con dedizione, imparzialità e lungimiranza. Il suo instancabile impegno per il porto e la sua gente ha fissato uno standard elevato per l’intero settore. Inoltre, questo premio riconosce anche gli sforzi eccezionali di tutta la struttura organizzativa, le cui azioni rapide e professionali garantiscono il funzionamento regolare ed efficiente del porto”.

