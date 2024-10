Polistena, riparte la stagione teatrale di Dracma

StrettoWeb

“La materia dei sogni” questo il titolo della Stagione teatrale 2024/2025 targata Dracma, la quale partirà ufficialmente il 31 ottobre con la commedia “Il piacere dell’attesa” di Michele La Ginestra per terminare a Maggio 2025. Il centro sperimentale di arti sceniche diretto da Andrea Naso propone anche quest’anno un cartellone ricco e versatile, rivolto ad un pubblico eterogeneo e diversificato. Più di 22 spettacoli tra prosa, danza e musica in 3 formule d’abbonamento multidisciplinari e diversificate per numero di spettacoli e generi. La programmazione di Dracma è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Calabria e Comune di Polistena.

Nella programmazione 24/25 sono previste drammaturgie di taglio internazionale come La Felicità di Eric Assous con il grande Gianfelice Imparato e Quasi una serata di Ethan Coen, quelle nazionali di Michele La Ginestra (Il piacere dell’attesa) o Claudio Morici (La malattia dell’ostrica), autori e anche registi e interpreti degli spettacoli scelti, o di Luca Ricci e Lucia Franchi (Le Volpi) che portano in scena il contemporaneo con giganti del teatro come Giorgio Colangeli e Manuela Mandracchia, o quelle dei pluripremiati siciliani Spiro Scimone (Il Cortile) e Rosario Palazzolo (Via Crudex);peraltro questi ultimi parte integrante della corposa sezione dedicata alla drammaturgia del Sud, nella quale rientrano altri autori e interpreti pluripremiati come Mauro La Mantia (Petra), Dino Lo Pardo (Affogo) e il regista e autore lametino Dario Natale ( Io resto seduta).

Anche quest’anno trova spazio in cartellone la divulgazione scientifica con il famoso professore e filosofo Matteo Saudino (Vite Ribelli), unica tappa in Calabria .

Danza e Musica entrano in abbonamento con lo spettacolo dedicato al tango di Piazzolla (ASTOR) del Balletto di Roma e musiche dal vivo del grande M° Mario Sfefano Pietrodarchi, e con due serate di danza contemporanee (Ramificazioni festival) e due concerti di grandi musicisti calabresi (Barreca e Manifesto senape) con due specific concert dedicati rispettivamente a Pedro Salinas e Paolo Conte.

Non mancherà la consueta sezione pomeridiana domenicale dedicata alle famiglie con 5 appuntamenti nei quali si esibiranno eccellenze nazionali del Teatro ragazzi come Zaches teatro (Pinocchio) e Il Baule Volante (La Bella e la Bestia) e KanterStrasse Teatro (I Promessi Sposi).

Le parole di Naso

“La materia dei sogni – ha dichiarato Naso- della nostra programmazione 24/25 è decisamente “leggera” ma di una leggerezza che tuttavia non tradisce la mission di Dracma e come sempre punta alla valorizzazione delle grandi drammaturgie e della qualità artistica prima di ogni altro aspetto. Grande novità dell’anno è il nuovo spazio ridotto di n°50 posti che consentirà di godere in maniera ravvicinata di alcuni spettacoli che necessitano di maggiore prossimità tra artista e spettatore. Inoltre, insieme alla programmazione serale e pomeridiana, abbiamo riproposto una sezione di Teatro Scuole con un’offerta di oltre 25 proposte di spettacoli a valenza pedagogica destinati a tutte le scuole di ogni ordine e grado”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.