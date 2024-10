Polisportiva Futura, tutto facile per l’Under 19: contro il Soverato finisce 12-2

StrettoWeb

Tutto sul velluto. La Polisportiva Futura continua il suo trend ultra-positivo in ambito giovanile e dilaga tra le mura amiche. I successi in Under 23 vengono replicati anche nel campionato Under 19, dove, i giallo-blu sono i detentori del titolo regionale.

Gara subito in discesa per i ragazzi di Mister De Stefano contro i pari-età del Soverato. Doppietta di Ventura, Diano, Melito, Squillaci e Caserta nella prima frazione di gioco. Tripletta di Azzarà ed ancora Caserta, doppietta per lui nella seconda parte. Una sfida di transito in attesa di impegni maggiormente probanti ed un buon modo per continuare a lavorare sulla giusta strada e fare gruppo. Termina 12-2.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.