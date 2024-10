Il Pd presenta la proposta di legge per un registro degli alias dei transgender in Sicilia

StrettoWeb

“Un registro per il riconoscimento del genere di elezione, istituito presso la Regione siciliana, per favorire l’inclusione e la cittadinanza delle persone transgender in tutti gli ambiti di sua competenza”. Il deputato del Pd all’Ars, Ersilia Saverino, ha depositato un disegno di legge per istituzionalizzare l’identità alias allargandone l’applicazione agli ambiti di potestà regionale.

“Spesso la mancata identificazione nel genere assegnato alla nascita può determinare conflitti personali e sociali che possono creare problemi psicologici, di depressione e autolesionismo – spiega la Saverino – il registro previsto dalla legge serve a contrastare le discriminazioni basate sull’identità di genere e garantisce l’accesso agli interventi e ai servizi in tutti gli ambiti ricompresi nella potestà legislativa regionale. In questo modo le persone transgender potranno avere la loro identità alias sul posto di lavoro, ad esempio, sul cartellino di riconoscimento, sulla posta elettronica e vestire divise di lavoro adeguate al loro genere d’elezione”.

“Si tratta, a mio avviso, di un ulteriore passo avanti che potrebbe fare la Sicilia in considerazione anche del fatto che già oggi la carriera alias è prevista nel contratto collettivo nazionale funzioni locali e garantisce un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato alla pari dignità umana e concorre in maniera importante a eliminare situazioni di disagio”, conclude la deputata regionale del Pd.

