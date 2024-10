Parco Archeologico di Tindari, sulle tracce dei romani lungo la via medievale “Randacium – Nasum”

StrettoWeb

“Camminando nella storia. Lungo la via medievale da Randacium a Nasum”. Si chiama così l’escursione ideata e organizzata dall’associazione PFM (Progetto Futuro Migliore), in programma domenica 13 ottobre nell’ambito della rassegna “Il Sorriso degli Dei”, con il supporto del Parco Archeologico di Tindari. «Si tratta – spiegano gli organizzatori – di un’escursione all’insegna della storia, un viaggio nel passato fino al periodo dei romani. Il sentiero attraversa, per buona parte, un’antica strada definita “via, que descendit a Randacio et ducit apud Nasum”, che segnava il confine tra il “tenimentum Turturichii” e il “Casalis Sinagre” e che oggi delimita il comune di Ucria da quello di Tortorici”.

Il programma

Ore 10.00 : ritrovo partecipanti nel piazzale adiacente al ristorante Rinazzo di contrada Casitti Sup. n.73, Tortorici (Me). Verrà fornito il punto Google Maps il giorno prima.

: ritrovo partecipanti nel piazzale adiacente al ristorante Rinazzo di contrada Casitti Sup. n.73, Tortorici (Me). Verrà fornito il punto Google Maps il giorno prima. Ore 10.15 : inizio escursione storico-naturalistica. Il percorso ad anello costeggia il Monte Cuculo a 1300 m s.l.m. Caratterizzato da zone boschive di conifere, querce, castagni e noccioli, si alternano zone alberate e zone panoramiche. Le dolci alture dei Nebrodi regalano, a tratti, meravigliosi affacci sulla costa tirrenica, con le Eolie sullo sfondo. Durante il cammino incontreremo dei Tholos, antichi rifugi di pastori. Sorprendete sarà percorrere l’antica strada medievale caratterizzata da un lastricato di roccia arenaria, la cui origine si ipotizza risalga al periodo romano, per via di un importante ritrovamento di monete romane (denari e quinari) risalenti al 215 a.C. circa.

: inizio escursione storico-naturalistica. Il percorso ad anello costeggia il Monte Cuculo a 1300 m s.l.m. Caratterizzato da zone boschive di conifere, querce, castagni e noccioli, si alternano zone alberate e zone panoramiche. Le dolci alture dei Nebrodi regalano, a tratti, meravigliosi affacci sulla costa tirrenica, con le Eolie sullo sfondo. Durante il cammino incontreremo dei Tholos, antichi rifugi di pastori. Sorprendete sarà percorrere l’antica strada medievale caratterizzata da un lastricato di roccia arenaria, la cui origine si ipotizza risalga al periodo romano, per via di un importante ritrovamento di monete romane (denari e quinari) risalenti al 215 a.C. circa. Ore 13.00 circa: sosta per il pranzo al sacco.

circa: sosta per il pranzo al sacco. Ore 15.00 circa: arrivo al Ristorante Rinazzo e degustazione di prodotti tipici locali.

Caratteristiche del percorso

Grado di difficoltà: Facile – Media

Lunghezza percorso: 6 km

Dislivello: 210 m

Altitudine max: 1250 m s.l.m.

Durata: 5 h circa di marcia lenta con soste per osservazioni, spiegazioni e pranzo al sacco.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi è possibile contattare la guida al numero di telefono 3202281888 (Elisa).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.