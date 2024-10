Palmi, un salto verso l’Europa con l’Erasmus Day dell’Einaudi-Alvaro

StrettoWeb

Si è svolto ieri, 16 ottobre, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” di Palmi, l’annuale Erasmus Day, una iniziativa che ogni anno celebra i successi di Erasmus+ mettendo in luce le opportunità e i risultati di progetti di mobilità e cooperazione europea e il contributo del Programma alla crescita della cittadinanza europea e alla costruzione dell’Area europea dell’educazione. La giornata è stata dedicata, infatti, alla promozione e alla valorizzazione del Programma Erasmus+, un’iniziativa europea che offre agli studenti e al personale scolastico l’opportunità di vivere esperienze di studio e formazione all’estero.

Organizzato dalla Commissione Erasmus, guidata dalle professoresse Ester Mura, Amelia Cugliandro e Serena Stilo, sotto la direzione del Dirigente scolastico, Dott. Giuseppe Eburnea, dei Collaboratori del DS, Prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e Prof.ssa Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, e della DSGA Avv. Carmela Cambareri, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, docenti e rappresentanti della comunità scolastica.

Un contributo fondamentale è arrivato dalla prof.ssa Clara Baez, Ambasciatrice Erasmus e Progetti eTwinning per la Calabria, che ha illustrato le buone pratiche dell’Erasmus e ha offerto preziosi consigli agli studenti e ai docenti. I ragazzi coinvolti nei progetti Erasmus nell’a.s. 2023/2024 hanno condiviso le loro esperienze, mostrando video, sottolineando l’importanza dell’esperienza dal punto di vista linguistico ed umano, raccontando le emozioni vissute durante le loro mobilità in mete come Malta, Granada (Spagna), Iraklio Attica (Grecia), Dublino (Irlanda) e Cannes e Nizza (Francia), quest’ultimo sotto la supervisione attiva della docente di lingua e civiltà francese, prof.ssa Antonella Catanzaro.

Nel corso della mattinata, si è realizzata la presentazione del Programma Erasmus Plus da parte della Prof.ssa Mura, la descrizione dei nuovi progetti previsti per l’anno scolastico 2024/2025 da parte della Prof.ssa Cugliandro e l’illustrazione della webpage della scuola (dove con un semplice click sul banner Erasmus è possibile visualizzare tutte le informazioni del programma) realizzata dalla Prof.ssa Stilo.

L’evento si è concluso con un buffet internazionale, preparato dalla Commissione Erasmus insieme alle docenti di lingue straniere (inglese-francese-spagnolo), per celebrare la diversità culturale e promuovere l’interazione tra i partecipanti. L’Erasmus Day all’Einaudi-Alvaro si è confermato un appuntamento imperdibile per tutta la comunità scolastica, dimostrando l’importanza dei programmi di mobilità internazionale per la crescita personale e professionale degli studenti.

