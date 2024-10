Palmi, Didacta-Puglia: l’Einaudi-Alvaro presenta la sperimentazione ITE quadriennale

StrettoWeb

Nell’ambito di Didacta, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, tenutosi per la prima volta in Puglia dal 16 al 18 ottobre alla Fiera del Levante a Bari, un significativo contributo è venuto dalla vivace realtà formativa dell’I.I.S. Einaudi-Alvaro di Palmi.

Il 16 ottobre presso gli spazi fieristici di Didacta si è svolto infatti un importante convegno sull’avvio della sperimentazione nazionale della Filiera formativa tecnologico-professionale, in merito alle sfide ed opportunità per lo sviluppo delle competenze per una nuova educazione al lavoro. Nel corso dell’evento sono intervenuti il dott. Giuseppe Eburnea (Dirigente Scolastico “Einaudi-Alvaro”), in rappresentanza delle scuole del Mezzogiorno, e la dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria (Ufficio di Presidenza Ministeriale del CSPI ed Ispettrice USR-MIUR), che ha chiuso il convegno in rappresentanza dell’Ufficio di Presidenza del CSPI. I relatori hanno messo in evidenza l’importanza dei nuovi percorsi quadriennali per l’ITE (Istituto Tecnico Economico).

L’ITE quadriennale, con i nuovi indirizzi di “amministrazione, finanza e marketing” e “tecnico del turismo”, è stato avviato dall’a.s. 2024-2025 presso l’Einaudi-Alvaro di Palmi. Si tratta di diplomi quadriennali che permettono, come i percorsi quinquennali tradizionali, l’iscrizione a qualsiasi percorso universitario ma garantiscono una corsia preferenziale verso gli ITS Academy, gli Istituti tecnologici superiori che costituiscono l’ossatura dell’alta formazione tecnologica attraverso scuole di eccellenza post diploma diffuse su tutto il territorio nazionale e che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore.

Il convegno ha previsto numerosi e qualificati interventi, moderati dal dott. Maurizio Chiappa, Dirigente Area Sperimentale 4+2. La partecipazione all’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione didattica e ha dato lustro all’Istituto Einaudi-Alvaro e alla sua offerta formativa.

