OmiFer Palmi ad Aversa a caccia del riscatto: la presentazione del match

StrettoWeb

Dopo l’amaro esordio casalingo contro la Cosedil Aci Castello, la OmiFer Palmi si appresta ad affrontare la prima trasferta di campionato in quel di Aversa. Si ripartirà dalla buona prestazione vista contro la corazzata siciliana con la ferma volontà di provare a conquistare punti importanti per la classifica, così come spiega alla vigilia del match coach Andrea Radici: “abbiamo archiviato la gara contro Catania con la sensazione di averla affrontata bene dal punto di vista tecnico tattico. Non manca il rammarico per non essere riusciti a centrare un risultato dal punto di vista numerico ma è un buon viatico per presentarci alla prima trasferta stagionale ad Aversa con qualche elemento di chiarezza in più, e con qualche spunto di riflessione che, sicuramente, abbiamo approfondito in palestra in questi giorni“.

Bisognerà giocherà al 100% sin dalle prime battute consapevoli che i padroni di casa dell’Aversa, con la spinta del pubblico amico, proveranno a riscattare immediatamente la sconfitta nella gara di esordio contro la Emma Villa Siena.

“Siamo consapevoli che andremo a giocare con una società importante che è in forte crescita. Giocheranno in casa ed avranno tanto entusiasmo. Toccherà a noi farci trovare pronti. Dovremmo essere molto attenti sin dalle prime battute e cercare di essere il più precisi possibile. Siamo pronti ad affrontare questa battaglia sportiva consapevoli dei nostri mezzi e per provare a portare a Palmi un risultato positivo“.

Ad analizzare il cammino della squadra palmese è anche lo schiacciatore Lorenzo Sala: “veniamo da una buona pallavolo contro una delle prime della classe. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto sapendo che ad Aversa ci aspetta un avversario tosto che sarà spinto da un pubblico molto caldo. Abbiamo visto nelle amichevoli pre campionato il loro valore ed abbiamo potuto notare che non mollano mai con alcune individualità di valore assoluto: penso al palleggiatore Fefè Garnica e al libero Totò Rossini con cui ho giocato assieme a Modena“.

Non ci sono ex in campo tra le due compagini. Sei i precedenti fin qui disputati tra le due squadre con a regnare sovrano l’equilibrio: 3 successi per parte. A dirigere l’incontro tra la Evolution Green Aversa e la OmiFer Palmi il programma domenica 13 ottobre alle ore 18, il primo arbitro Stefano Chiratti e il secondo arbitro Rosario Vecchione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.