Pallanuoto serie A, Cosenza impegnata in coppa Italia

In attesa della presentazione ufficiale della squadra di pallanuoto femminile, prevista per mercoledì prossimo, 16 ottobre, presso l’enoteca regionale in pieno centro storico della città bruzia (ore 19), la Smile Cosenza– impegnata nel campionato di Serie A- ha disputato la coppa Italia, girone A a Catania. Venerdì scorso la prima partita, sabato la seconda. In entrambe le gare, la squadra di mister Fasanella ha perso ma ottenuto buoni spunti per il campionato. Nella prima partita, l’Ekipe Orizzonte ha avuto la meglio per 15-6. Nella seconda, sabato, Trieste ha vinto per 10-5. Nella terza partita, invece, grande prestazione delle ragazze cosentine, pur perdendo contro Rapallo per 20-13. Infine la vittoria finale, nel quarto match, contro la Vela nuoto Ancona per 20-10. I tre punti ottenuti, ovviamente, non sono bastati per passare alla fase successiva.

Parola al mister Francesco Fasanella: “come nella passata stagione abbiamo rotto il ghiaccio contro Orizzonte Catania in due competizioni diverse. Lo scorso in campionato ed ora in coppa. Rispetto alla passata stagione, la nostra squadra è stata molto rinnovata con nuovi volti. Mi reputo soddisfatto del percorso di crescita che stiamo intraprendendo. Abbiamo approcciato le partite nella maniera corretta e spero che questo approccio continui per tutto quanto il resto del campionato. Non ci sono da evidenziare grandi note, se non un atteggiamento di squadra coeso e convinto. Ma anche un’attitudine a non mollare mai su ogni pallone. Bene così”. Inizio campionato previsto per sabato prossimo, in casa, contro la Sis Roma. Inizia, in casa Cosenza, un nuovo importante appuntamento con la storia di questo sport.

