Padel, Open FITP a Roma: ai quarti di finale la cosentina Meccico

La Mediolanum Padel Cup, torneo Open FITP in corso a Roma al Villa Pamphili Padel Club, entra sabato nella fase clou. Il programma del torneo da 15mila euro di Prize Money prevede ottavi e quarti del tabellone maschile e quarti e semifinali del femminile. Tra gli atleti in campo anche tre Azzurri che a fine mese giocheranno con la Nazionale ai Mondiali in Qatar. Negli ottavi del maschile c’è Giulio Graziotti, numero 9 ranking FITP, che con Flavio abbate giocherà contro la coppia Prezioso/Mezzetti.

Poi Cristian Calneggia – in coppia con Martin Andornino – argentino ex top 20 mondiale n° 1 in Italia di prima fascia, che affronterà Tricarico/Galassi. Nel torneo femminile occhi puntati su Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, rispettivamente numero 47 e 79 mondiale e teste di serie numero 1 dell’Open. Dopo la travolgente vittoria all’esordio (6-1-6-0 su Piernera/Ferretti) le due romane saranno impegnate nei quarti di finale contro Pugliesi/Davato (8). Bene anche la cosentina Laura Meccico, che insieme ad Alessia La Monaca ha vinto 6-3 6-1 su Scaringi/Strippoli e che domani affronterà Clarissa Aima e Paola Ciabattoni. Chi vincerà passerà alle semifinali previste nel pomeriggio.

Le finali sono previste domenica, quando andrà in scena anche il “derby” tra ex giocatori di Roma e Lazio: a sfidarsi a colpi di racchetta (dalle ore 13) saranno Vincent Candela, Simone Perrotta, Stefano Fiore e Paolo Di Canio. Tra gli altri giocatori in corsa per la vittoria anche Mauro Agustin Salandro, numero 162 del mondo, Nicolas Brusa e Joshua Pirraglia. Tra i giovanissimi, invece, spazio a Matteo Sargolini, Matteo Platania e Andrea Mangiante, semifinalista dei Campionati italiani Under 18.

