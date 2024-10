L’Ottobrata dei record a Santo Stefano in Aspromonte

StrettoWeb

Sabato scorso Santo Stefano in Aspromonte ha regalato grande entusiasmo ai suoi cittadini con l’Ottobrata d’Aspromonte, la fiera dei sapori autunnali che ha registrato un numero di partecipanti altissimo.

In cinquemila a ballare per tutta la notte sulle note di Cosimo Papandrea prima e del djset di Ciccio Minniti dopo fino alle 02.00 con grande partecipazione e tanto divertimento. A fare da padrone l’alta qualità dell’ottimo cibo, servito in tutte le salse, una grande varietà di primi piatti, arancini, calzoni, polpette panini, hamburger, arrosticini, gelati, cannoli, dolciumi, castagne, pannocchie, porchetta, otto tipologie di birre, vino di qualità ed anche qualche cocktail.

L’evento, che aveva già riscontrato un enorme successo lo scorso anno, ha suscitato ancora più entusiasmo e maggiore partecipazione; con gli organizzatori che si dicono orgogliosi, la consigliera Mimma Vitale, il sindaco Francesco Malara ed i collaboratori tutti, anche per il sugnifato particolare che ha assunto questa ottava edizione. “Il vero punto di svolta? L’entusiasmo di migliaia e migliaia di giovani, che lasciano la città per andare a trascorrere una serata in un piccolo caratteristico accogliente paese di montagna, scatenando immagini e video virali sui social” – dichiarano.

Santo Stefano, dunque, si conferma la vera “montagna al centro del Mediterraneo” con questo evento che avuto una risonanza enorme su tutta la provincia, attirando una comitiva di amici, persino, dalla Sicilia.

L’Ottobrata D’Aspromonte, dà appuntamento a tutti i suoi fans al prossimo anno, al 18 ottobre 2025, promettendo novità a partire dall’inaugurazione del nuovo tratto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie utile anche a contribuire alla soluzione al limite dei parcheggi, poiché l’idea è di risolvere questo, che è l’unico problema, non volendosi arrendere al limitare l’accesso ad un numero massimo di ospiti, aggiungendo altre attrattive con l’obiettivo di essere una Comunità sempre più aperta ed accogliente.

