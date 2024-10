Reggio Calabria, all’Osservatorio sulla ndrangheta l’inaugurazione della mostra permanente di Simone Cerio

StrettoWeb

Venerdì 11 ottobre, alle ore 17:30, si terrà l’inaugurazione della mostra permanente a cura di Simone Cerio presso l’Osservatorio sulla ndrangheta, una villa confiscata che ora funge da centro culturale e aggregativo. Questo luogo rappresenta la rinascita e la resistenza della comunità di Reggio Calabria. L’Osservatorio è un luogo vivo che non solo custodisce la memoria, ma alimenta un discorso in continua evoluzione, proponendosi come punto di riferimento per la comunità. Le opere esposte offriranno al pubblico una narrazione a più voci, permettendo a ogni visitatore di leggere tra le righe della storia di un luogo che, segnato dal dolore, oggi è un simbolo di rinascita e aggregazione.

Un’idea nata per una comunicazione rappresentativa del passato ma anche portavoce del futuro. Il pittogramma suggerisce la posizione centrale e referenziale dell’associazione nella comunità di Reggio Calabria rispetto al fenomeno della ndrangheta. Questa mostra rappresenta un’opportunità unica per esplorare il passato e immaginare un futuro diverso, costruendo nuove forme di riflessione collettiva.

