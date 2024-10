StrettoWeb

“Bucci ha vinto di misura, ma ora ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e vincere alle amministrative quello che non è riuscita in questa tornata”. Lo dice Andrea Orlando in conferenza stampa. “Abbiamo pagato qualche difficoltà nel campo largo che si è ripercossa anche sulla nostra realtà”, ha aggiunto Orlando.

