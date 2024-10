Orlandina Volley, domani l’esordio in Serie B2 contro la Volley Reghion

StrettoWeb

Domani alle 18:00, alla Palestra Boccioni di Reggio Calabria, casa della Volley Reghion, l’Orlandina Volley farà il suo storico esordio in un torneo nazionale, quello di Serie B2 Femminile, Girone L. Sarà un momento storico per la pallavolo orlandina. Dopo anni di successi a livello regionale, la squadra femminile dell’Orlandina Volley si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, portando il nome di Capo d’Orlando sui palcoscenici nazionali.

Ai nastri di partenza ci sarà una squadra giovane e ambiziosa, costruita bilanciando esperienza e gioventù. Il tecnico Valmi Fontanot sarà affiancato da Agustin Pisana, giovane allenatore con un passato da palleggiatore.

Il roster dell’Orlandina Volley

n° 2 – Lorena Bravin – Palleggiatrice 181 cm

n° 3 – Angelica Andreula – Centrale 186 cm

n° 4 – Arianna Lazzara – Libero 161 cm

n° 5 – Veronica Silvestre – Centrale 190 cm

n° 6 – Sara Martinelli – Libero 172 cm

n° 7 – Sasha Costabile – Opposta 180 cm

n° 8 – Roberta Ferraro – Schiacciatrice 180 cm

n° 9 – Federica Gammeri – Schiacciatrice/opposta 166 cm

n° 10 – Marika Costabile – Schiacciatrice 184 cm

n° 15 – Martina Stella – Schiacciatrice/opposta 170 cm

n° 18 – Chiara Alberto – Schiacciatrice/opposta 166 cm

n° 21 – Valentina Schepis – Centrale 178 cm

n° 33 – Mariachiara Bernardi – Palleggiatrice 183 cm

n° 34 – Rosalia Rispoli – Centrale 172 cm

Le parole di mister Fontanot

“L’esordio è un momento molto emozionante – sottolinea mister Valmi Fontanot -, stavolta a maggior ragione per il fatto che per la prima volta ci affacciamo in un torneo nazionale. Siamo molto ansiosi di vedere di che pasta siamo fatti e se il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto. La Serie B2 è un campionato di buon livello, ma noi abbiamo grandi ambizioni e siamo convinti di avere le carte in regola per ben figurare. Le ragazze sono motivate e determinate. Abbiamo lavorato sodo per un mese e mezzo e arriviamo all’esordio cariche, con la giusta attenzione per affrontare la partita“.

Per giocare davanti al pubblico amico, invece, le paladine dovranno aspettare i primi di novembre. A causa di un cavillo burocratico che riguarda l’appena restaurato PalaValenti del Lungomare Andrea Doria, infatti, le ragazze di Mister Fontanot giocheranno le prime tre gare in trasferta.

“Giocheremo le prime tre gare fuori casa – commenta Fontanot –, contro avversarie ostiche, che hanno già esperienza nella categoria. A Reggio Calabria, così come su ogni altro campo, andremo per vincere. Sappiamo che sarà complicato, ma cercheremo di dare il massimo su ogni palla. Siamo pronti ad iniziare questa stagione e invitiamo tutti i tifosi a sostenerci“.

